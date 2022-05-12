«Шахтар» продасть Нереса в «Бенфіку» за 15 мільйонів євро, але з них отримає лише 3
«Шахтер» может выкупить дебютанта сборной Украины
Пихаленок сейчас является игроком «Днепра-1»
Александр Пихаленок (по центру) / Фото: УАФ
Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв» сообщил, что донецкий «Шахтер» имеет право выкупа Александра Пихаленка, который перешел в «Днепр-1».
«Насколько я понимаю, «Днепр-1» выкупил его контракт, но если «Днепр-1» будет его продавать и будет предложение от другого клуба, то «Шахтер» может активировать опцию о возвращении Пихаленка за определенную сумму.
Боюсь ошибиться в сумме, но, по-моему, миллион за него заплатили, а за 1,5 миллиона «Шахтер» его может выкупить назад»
В сезоне УПЛ 2021/22 Пихаленок забил 5 мячей.
Напомним, Пихаленок дебютировал за сборную Украины в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:1) и отличился забитым мячом.
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