Экс-голкипер «Шахтера» назвал Ризныка лучшим украинским вратарем
«Шахтер» начал продавать билеты на последний домашний матч ЛЧ в этом году
«Горняки» сыграют с «Шерифом»
13:45
Фото: Getty Images
«Шахтер» начал продажу билетов на заключительный домашний матч группового раунда Лиги чемпионов против «Шерифа». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
С 12-го ноября билеты могут приобрести собственники абонементов, а с 15-го – все остальные желающие.
Стоимость билетов варьируется по таким категориям:
Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен;
SkyUp Club: 700 гривен;
The Club (снек-меню): 1 000/1 500 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;
Sky Box: 9 000–11 000 гривен.
Матч «Шахтер» – «Шериф» состоится 7-го декабря на НСК «Олимпийский».
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