«Шахтер» начал продажу абонементов на следующий сезон

«Горняки» предлагают два типа абонементов

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» начал продажу абонементов на сезон 2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб предлагает два типа абонементов. Первый – выбрать 8 домашних матчей УПЛ и 1 матч Кубка Украины до полуфинала. Такой абонемент стоит от 300 до 15 тысяч гривен. Второй – все матчи сезона в УПЛ и в Кубке Украины. Такой абонемент стоит от 500 до 25 тысяч гривен.

Напомним, «Шахтер» все свои домашние матчи будет проводить на НСК «Олимпийский».

В сезоне 2020/21 «горняки» финишировали на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ.