«Шахтер» дарит два билета на матч с «Динамо» за посещение двух других игр
«Шахтер» начал продажу билетов на матч с «Динамо» за 2 месяца
Игра состоится 16-го апреля
14 февраля 12:55
Фото: УПЛ
Донецкий «Шахтер» начал продажу билетов на матч 25-го тура УПЛ против «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте «горняков».
Игра состоится 16-го апреля на НСК «Олимпийский».
Стоимость билетов – от 50 до 8000 гривен.
Детальнее о способах приобретения билетов на матч с «Динамо» можно почитать на официальном сайте «Шахтера» по этой ссылке.
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка.
Комментарии 0