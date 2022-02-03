«Шахтер» начал проводить уроки английского языка в киевских школах

Донецкий клуб запустил необычный спортивно-образовательный проект

В январе 2022-го «Шахтер» начал реализацию образовательных проектов для школьников Киева.

В 232-й школе в рамках проекта Shakhtar Smart состоялся урок по английскому языку с футбольным уклоном. Его цель – мотивировать детей учить английский, показав на примере футбола важность владения иностранными языками в современном мире.

Проект представляет собой серию уроков для ребят 7–8 лет и проводится в интерактивной форме с использованием современных методик преподавания. Методология построена на футбольной терминологии и ее внедрении в игровом формате. Также программа Shakhtar Smart предполагает знакомство с основами правильного питания, физкультуру с тренером Академии «Шахтера» и визит футболиста.

В начале года ФК «Шахтер» запустил большой социальный спортивно-образовательный проект в школах Киева. Сейчас мы работаем с детьми из младшей и средней школ – с 1-го по 8-й класс. Для самых маленьких реализуем проект Shakhtar Smart. Это серия из трех уроков – английского языка с футбольным уклоном, правильного питания и здорового образа жизни, а также физкультуры с тренером Академии и футболистом «Шахтера». По возвращении со сборов игроки начнут посещать уроки физкультуры в школах, – говорит директор Shakhtar Social Инна Хмызова. – Весной, когда потеплеет и будут доступны спортивные площадки возле школ, мы станем проводить так называемые родительские дни – это уроки физкультуры, на которых дети будут заниматься вместе с родителями, участвовать в различных спортивно-развлекательных играх. Мы хотим сделать уроки увлекательными, заинтересовать детей изучением английского, показать, что иностранный язык нужен в разных сферах жизни. Хотим с самого младшего возраста привить детям понимание, что такое правильное питание и здоровый образ жизни, сделав это в игровой ненавязчивой форме. А наш урок физкультуры – это по сути адаптированная тренировка по футболу, в которой участвуют и мальчики, и девочки независимо от уровня физической подготовки.

Также Shakhtar Social реализует в Киеве проект Shakhtar STEM. Школьники в возрасте 9–12 лет обучаются навыкам программирования с использованием роботов. В конце прошлого года одно из таких занятий посетил полузащитник «Шахтера»