«Шахтер» наконец-то забил в ЛЧ, но все равно проиграл «Реалу» на «Бернабеу»

Дубль Бензема огорчил всех украинских фанатов

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В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» принимал «Шахтер».

Мадридская команда начала активно и давила на «Шахтер». Это и привело к ошибке Марлона, после которой на 14-й минуте Винисиус отдал на Бензема, а тот отправил мяч в пустые ворота «горняков».

«Шахтер» после пропущенного гола не расклеился и сумел навязать «Реалу» свою игру. А в конце 1-го тайма «Шахтеру» удалось забить 1-й мяч в групповом раунде ЛЧ в этом сезоне – классный удар получился у Фернандо.

Во 2-м тайме команды играли примерно на равных, но «Шахтер» свои моменты реализовать не сумел, а вот Бензема сделал дубль. «Горнякам» так и не удалось зацепиться за ничью.

У «Шахтера» 1 очко после 4-х матчей в группе и последнее место. Шансов даже на 3-е место все меньше.

Лига чемпионов, 4-й тур

«Реал» – «Шахтер» 2:1

Голы: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 66), Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема (Йович, 79), Винисиус Жуниор.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Судаков, 80), Алан Патрик (Маркос Антонио, 79), Майкон, Мудрик (Соломон, 71), Тете (Марлос, 79), Фернандо Педро.

Предупреждения: Менди (39), Каземиро (63).