«Шахтер» отдал в аренду в «Цюрих» украинского форварда
«Шахтер» намерен продать Мудрика
Талант «горняков» сейчас стоит 4 миллиона евро
Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» намерен продать своего вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».
Известно, что «Шахтер» начал рассматривать предложения по Мудрику от европейских клубов.
Мудрик подписал новое соглашение с «Шахтером» в конце декабря до 2026-го года. Его трансферная стоимость – 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» готов заплатить за Мудрика 12-15 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Шахтер» отдал в аренду украинского форварда в «Цюрих».
Комментарии 0