«Шахтер» намерен продать Мудрика

Талант «горняков» сейчас стоит 4 миллиона евро

Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» намерен продать своего вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».

Известно, что «Шахтер» начал рассматривать предложения по Мудрику от европейских клубов.

Мудрик подписал новое соглашение с «Шахтером» в конце декабря до 2026-го года. Его трансферная стоимость – 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» готов заплатить за Мудрика 12-15 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Шахтер» отдал в аренду украинского форварда в «Цюрих».