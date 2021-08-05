Стало известно, где «Шахтер» сыграет следующий домашний матч ЛЧ, если пройдет «Генк»
«Шахтер» нашел неожиданный вариант замены «Олимпийского» для проведения матча ЛЧ
Главная арена страны будет недоступна в связи с празднованием Дня независимости Украины
5 августа 16:35
НСК Олимпийский / Фото - УНИАН
Донецкий «Шахтер» не сможет провести домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов на НСК «Олимпийский» в случае прохода в данную стадию. На арене в выделенных под поединок датах состоится концерт в честь празднования 30-летия независимости Украины.
Руководство «горняков» приняло решение обратиться к «Динамо» с просьбой предоставить возможность провести встречу на стадионе им. В. Лобановского. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
Может быть, руководство ШД и в самом деле хочет сыграть матч с «Монако» в Харькове, как утверждает Игорь Цыганык. Но почему-то обратилось с такой просьбой на стадион им. Лобановского.
Напомним, в первых матчах третьего раунда квалификации ЛЧ «Шахтер» переиграл «Генк» (2:1), а «Монако» победил пражскую «Спарту» (2:0).
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