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«Шахтер» навяжет конкуренцию двум английским грандам за хавбека из бразильского чемпионата

«Горняки» хотят пополнить состав команды еще одним латиноамериканцем
Футбол Украинская Премьер-лига
13:24
«Шахтер» навяжет конкуренцию двум английским грандам за хавбека из бразильского чемпионата
Артур Вендерроски / фото - Fluminens FC

Полузащитник «Флуминенсе» Артур Вендерроски попал в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает NETFLU.

Хавбеком интересуются английские гранды – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые внимательно следят за прогрессом 16-летнего игрока.

Донецкий «Шахтер» также изучает выступления футболиста за молодежную команду «Флуминенсе», но пока что официальных предложений не было.

Весной этого года футболист подписал свой первый профессиональный контракт сроком на 5 лет.

Напомним,ранее харьковский «Металлист» подписал футболиста из бразильского чемпионата.

Павел Харченко
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Шахтер Донецк Флуминенсе

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