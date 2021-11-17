«Шахтер» навяжет конкуренцию двум английским грандам за хавбека из бразильского чемпионата

«Горняки» хотят пополнить состав команды еще одним латиноамериканцем

Артур Вендерроски / фото - Fluminens FC

Полузащитник «Флуминенсе» Артур Вендерроски попал в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает NETFLU.

Хавбеком интересуются английские гранды – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые внимательно следят за прогрессом 16-летнего игрока.

Донецкий «Шахтер» также изучает выступления футболиста за молодежную команду «Флуминенсе», но пока что официальных предложений не было.

Весной этого года футболист подписал свой первый профессиональный контракт сроком на 5 лет.

Напомним,ранее харьковский «Металлист» подписал футболиста из бразильского чемпионата.