Каштру раскрыл причину, по которой ушел из «Шахтера» и уехал в Катар
«Шахтер» навяжет конкуренцию двум английским грандам за хавбека из бразильского чемпионата
«Горняки» хотят пополнить состав команды еще одним латиноамериканцем
Артур Вендерроски / фото - Fluminens FC
Полузащитник «Флуминенсе» Артур Вендерроски попал в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает NETFLU.
Хавбеком интересуются английские гранды – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые внимательно следят за прогрессом 16-летнего игрока.
Донецкий «Шахтер» также изучает выступления футболиста за молодежную команду «Флуминенсе», но пока что официальных предложений не было.
Весной этого года футболист подписал свой первый профессиональный контракт сроком на 5 лет.
Напомним,ранее харьковский «Металлист» подписал футболиста из бразильского чемпионата.
Комментарии 0