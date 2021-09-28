По тому же сценарию? Как «Шахтер» играл с «Интером» в ЛЧ год назад
«Шахтер» назвал предварительную заявку на матч с «Интером»
В нее вошли 25 футболистов
28 сентября 10:46
Фото: Getty Images
Донецкий «Шахтер» назвал предварительную заявку на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Интером». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь;
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо;
Нападающие: Траоре, Сикан.
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