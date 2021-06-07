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«Шахтер» не будет платить 18 миллионов евро за Педриньо

Переговоры приостановлены
Футбол Украинская Премьер-лига
15:20
«Шахтер» не будет платить 18 миллионов евро за Педриньо
Фото: O Globo

«Бенфика» и «Шахтер» приостановили переговоры по форварду португальцев Педриньо.

«Бенфика» хочет 18 миллионов евро за своего футболиста, на что не согласен донецкий клуб. Переговоры пока заморожены, сообщает A Bola.

«Горняки» сделали предложение в 12 миллионов евро плюс бонусы, что уже не устроило португальцев. Сам футболист готов играть в Украине и ожидает, что переговоры завершатся успехом.

Отметим, что за прошлый сезон Педриньо не забил ни одного мяча.

Андрей Усмонов
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Теги

Бенфика Шахтер Донецк

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