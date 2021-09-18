«Шахтер» не оставил шансов «Мариуполю», забив пять мячей

Всем авторам голов 21 год или меньше

Фото - ФК Шахтер

В восьмом туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» разгромил «Мариуполь» на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Номинальные хозяева смогли найти лишь пять игроков на замену из-за контрактных обязательств арендованных у «горняков» футболистов. Экспериментальный состав ничего не сумел противопоставить сопернику.

Интересно, что всем авторам забитых мячей 21 год или меньше. Отличались Сикан, Мудрик и Тете. Дубль оформил Судаков.

«Шахтер» догнал «Динамо» в турнирной таблице. Но киевляне свой матч проведут позже. «Мариуполь» – предпоследний.

УПЛ, 8 тур

«Мариуполь» – «Шахтер» 0:5

Голы: Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

«Мариуполь»: Кудрик, Петерман (Filonov, 67), Микицей, Царюк (Поталов, 46), Kozishkurt (Stepanenko, 62), Плакса, Клименко (Savin, 46), Козицкий, Кошкош, Nedes, Makhynia.

«Шахтер»: Пятов, Конопля, Витао, Марлон (Бондарь, 59), Корниенко, Алан Патрик (Судаков, 59), Бондаренко, Степаненко (Маркос Антонио, 59), Тете, Мудрик (Соломон, 63), Сикан.

Предупреждение: Микицей