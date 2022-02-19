«Шахтер» не отстал от «Динамо» и не забил «Риге»

«Горняки», как и киевляне, провели сухой матч

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» завершил товарищеский матч с «Ригой». Команды голов так и не забили.

Стоит отметить, что таймы длились по 30 минут.

Товарищеский матч

«Шахтер» – «Рига» 0:0

«Шахтер»: Трубин (Пятов, 30), Булеза, Фарина, Бондарь, Конопля, Судаков, Бондаренко, Соломон, Педриньо, Нерес, Погорелый (Додо, 30).

Это был последний матч на зимних сборах для «Шахтера». Вскоре команда отправится в Киев, где будет готовиться ко встрече с «Металлистом-1925» в УПЛ, которая состоится 26 февраля.