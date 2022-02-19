Сразу три игрока из дубля попали в старт «Шахтера» на матч с «Ригой»
«Шахтер» не отстал от «Динамо» и не забил «Риге»
«Горняки», как и киевляне, провели сухой матч
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» завершил товарищеский матч с «Ригой». Команды голов так и не забили.
Стоит отметить, что таймы длились по 30 минут.
Товарищеский матч
«Шахтер» – «Рига» 0:0
«Шахтер»: Трубин (Пятов, 30), Булеза, Фарина, Бондарь, Конопля, Судаков, Бондаренко, Соломон, Педриньо, Нерес, Погорелый (Додо, 30).
Это был последний матч на зимних сборах для «Шахтера». Вскоре команда отправится в Киев, где будет готовиться ко встрече с «Металлистом-1925» в УПЛ, которая состоится 26 февраля.
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