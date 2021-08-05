«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» обыграл «Генк», чем стал на шаг ближе к участию в групповом раунде главного турнира Старого Света.
Но если «горняки» смогут пройти дальше, то их ждет проблема с организацией домашнего матча плей-офф за выход на турнир.
Донецкая команда не сможет сыграть домашний матч с потенциальным соперником на НСК «Олимпийский» в запланированную дату (25-го августа), так как накануне там пройдет праздничный концерт, приуроченный к 30-летию независимости Украины.
Таким образом, «горнякам» придется или договариваться с UEFA о том, чтобы поменять домашний и выездной матчи местами, или переносить поединок на другую арену.
В случае победы над «Генком», «Шахтер» ждет матч с победителем пары «Монако» – «Спарта».
Комментарии 0