«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»

Игра может выпасть на неудобную дату

НСК Олимпийский / фото - FootBoom

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» обыграл «Генк», чем стал на шаг ближе к участию в групповом раунде главного турнира Старого Света.

Но если «горняки» смогут пройти дальше, то их ждет проблема с организацией домашнего матча плей-офф за выход на турнир.

Донецкая команда не сможет сыграть домашний матч с потенциальным соперником на НСК «Олимпийский» в запланированную дату (25-го августа), так как накануне там пройдет праздничный концерт, приуроченный к 30-летию независимости Украины.

Таким образом, «горнякам» придется или договариваться с UEFA о том, чтобы поменять домашний и выездной матчи местами, или переносить поединок на другую арену.

В случае победы над «Генком», «Шахтер» ждет матч с победителем пары «Монако» – «Спарта».

Напомним, сегодня «Колос» начнет свой путь в еврокубках.