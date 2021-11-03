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«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно

«Горняки» почти отобрали очки у команды Анчелотти на «Бернабеу»
Футбол Лига чемпионов UEFA
01:21
«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно Послесловие
Роберто Де Дзерби / Фото: пресс-служба Шахтера

Во втором матче против «Реала» за две недели мы увидели другой «Шахтер»: более сбалансированный по составу, агрессивный в атаке, правда, проблемы в обороне никуда не делись. Очень жаль, что итог остался тем же – снова поражение (1:2), но на этот раз, скажем так, более достойное. Тем не менее, очков, как и раньше, не прибавилось. Но на этот раз к тому, чтобы огорчить «Реал», команда Де Дзерби была очень близко.

По сравнению с матчем против «Реала» двухнедельной давности, Де Дзерби совершил три кадровых изменения в стартовом составе. После травмы вернулся Матвиенко, который вышел в старте вместо Кривцова (Марлон остался в центре защиты). Пожалуй, ключевая замена – выход на поле Степаненко вместо Педриньо. Кроме того, в атаке вместо Соломона действовал Мудрик, что удивило многих.

И последний очень понравился. Мало кто ожидал такого прогресса от Мудрика, ведь еще полгода назад вингера сравнивали с Неймаром (и, скажем откровенно, не в лучшем свете). Видно, что игрок взялся за голову, возмужал, нарастил мышцы и Де Дзерби реально доверился ему. Выход в старте Мудрика и его неплохая игра на фоне «Реала» – это реальная заслуга итальянского тренера, который еще в июле говорил, что Михаилу пора стать мужчиной. Ну что ж, стал.

Кроме того, выход в основном составе Степаненко добавил центральной оси «Шахтера» надежности и баланса. Похоже, Де Дзерби осознал свои ошибки, которые две недели назад привели к коллапсу в киевском матче против «Реала» (0:5). Хорошо, что тренер показал свою гибкость, но плохо, что так поздно. Первый матч «Реалу» в Киеве и «Шерифу» в Тирасполе были проиграны как раз из-за неправильных кадровых решений тренера по стартовому составу.

Разочаровал Марлон. Снова его ошибка стала роковой в матче. Это далеко не первый «привоз» бразильца в этом сезоне. Если о трансферах Траоре и Педриньо можно высказаться лестно, то покупка Марлона из «Сассуоло» пока больше оставляет негативные впечатления.

Лучший отрезок «Шахтера» в матче – вторая половина первого тайма и начало второго – до второго гола Бензема. Именно в этот период «горняки» забили свой первый мяч в групповом раунде Лиги чемпионов, а могли забить и второй – «Реал» в эти минуты выглядел немного растерянным.

Стоит отметить, что «Шахтер» в плане атакующих действий ни в чем не уступил «Реалу». У команд равенство по количеству ударов – 13:13 («Шахтер» уступил 5:6 по ударам в створ). Кроме того, также и по владения мячом «горняки» показали приличный результат, проиграли «Реалу» в этом компоненте лишь несколько процентов – 52% против 48% в пользу команды Анчелотти.

Статистика матча «Реал» – «Шахтер» (2:1)

На «Шахтер» в матче с «Реалом» приятно было смотреть. Жаль только, что симпатичная игра команды приносит пока только единицу в графе набранных очков и мизерные шансы даже на 3-е место. Чтобы претендовать на 3-ю позицию, «Шахтеру» обязательно нужно только побеждать и «Интер», и «Шериф». Набирать не меньше 6-ти очков. Других вариантов быть не может.

Победа над командой Вернидуба в Киеве, наверняка, все же состоится, но по поводу выездного матча с «Интером» есть большие сомнения.

Откровенно говоря, нашим клубам в этой Лиге чемпионов совсем не везет. Все началось с отмененного гола Шапаренко в ворота «Бенфики» (0:0) еще в 1-м туре Лиги чемпионов на последних секундах матча из-за миллиметрового офсайда.

Затем во 2-м туре «Шахтер» сыграл лучше «Интера» (0:0) в Киеве, но не взял свои очки. А недоразумение против «Шерифа» (0:2) и вовсе не предвиделось.

В этом матче с «Реалом» «Шахтеру» также не повезло (при реально неплохой игре «горняков», пожалуй, лучшей в этой ЛЧ), как и не повезло «Динамо» во вчерашнем киевском матче с «Барселоной» (0:1), в котором команда Луческу создала достаточно голевых моментов, чтобы хотя бы сыграть вничью.

Кто бы что не говорил, но везение – также важный фактор в футболе. Возможно, просто не наш сезон?

Петр Приходько
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