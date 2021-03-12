«Шахтер» не вел переговоров с Аллегри – источник

Украинский журналист Александр Денисов в шоу «Денисов time» высказался о возможном приходе Массимилиано Аллегри на тренерский мостик «Шахтера».

Эта новость достаточно хорошо разошлась, однако логики в ней мало. Аллегри стоит в списке главных претендентов на то, чтобы возглавить клубы как в Италии, так и в Англии. Даже в теории представить, что вдруг итальянец предпочтет переезд в Украину, невозможно».