В «Шахтере» опровергли, что Аллегри может возглавить команду
«Шахтер» не вел переговоров с Аллегри – источник
Итальянского специалиста в УПЛ не будет
Массимилиано Аллегри / Фото: Twitter
Украинский журналист Александр Денисов в шоу «Денисов time» высказался о возможном приходе Массимилиано Аллегри на тренерский мостик «Шахтера».
«Правда, что Аллегри может стать главным тренером «Шахтера»? Перепроверял я эту информацию, она не отвечает действительности. Переговоров с Аллегри нет, он не рассматривается как кандидат на эту позицию.
Эта новость достаточно хорошо разошлась, однако логики в ней мало. Аллегри стоит в списке главных претендентов на то, чтобы возглавить клубы как в Италии, так и в Англии. Даже в теории представить, что вдруг итальянец предпочтет переезд в Украину, невозможно».
Напомним, «Шахтер» разгромно уступил «Роме» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Комментарии 0