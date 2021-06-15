«Шахтер» объявил о создании женской команды

Уже планируется тренировочный процесс

Фото - ФК Шахтер

«Шахтер» объявил о создании женской команды. Она основана в соответствии с решением Исполкома УАФ об обязательном присутствии женского коллектива в структуре клубов УПЛ.

Команда начнет выступления с сезона-21/22. Она будет играть в Первой лиге женского чемпионата Украины.

На данный момент «Шахтер» занимается формированием состава. Также проводится работа по планированию тренировочного процесса.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как будет создаваться женская команда «бело-синих».