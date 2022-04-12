Экс-игрок «Зари»: «В Украине сейчас нет такого защитника, как Ракицкий»
«Шахтер» объявил о возвращении Ракицкого
Контракт, правда, пока не подписал
Ярослав Ракицкий / Фото: Twitter
Украинский защитник Ярослав Ракицкий присоединился к «Шахтеру», сообщает пресс-служба «горняков».
Правда, контракт 32-летний центрбек с дончанами не подписывал, а лишь начал тренироваться с командой и примет участие в дальнейших матчах «Шахтера» в благотворительном турне.
Ракицкий покинул «Шахтер» в 2019-м году и перебрался в «Зенит».
Когда россия вторглась в Украину, Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом».