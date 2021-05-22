Игрок «Сассуоло»: «Готов пойти за Де Дзерби. Посмотрим где он окажется»
«Шахтер» объявит о назначении Де Дзерби 26 мая
Итальянец близок к подписанию контракта
Фото: Sky Sport Italia
«Шахтер» вскоре объявит о подписании контракта с тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
Ожидается, что о назначении итальянца объявят 26 мая, сообщает Transfermarketweb. «Сассуоло» еще ждет матч Серии А последнего тура против «Лацио».
«Горняки» подпишут с 41-летним итальянцем контракт на 2 года.
За Де Дзерби могут последовать в «Шахтер» и некоторые игроки «Сассуоло».
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