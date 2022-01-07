Исмаили считает, что Марлос еще мог помочь «Шахтеру»
«Шахтер» опубликовал видео всех голов Марлоса за клуб
Спустя восемь сезонов в футболке «горняков» хавбек покинул «оранжево-черных»
07 января 18:35
Марлос / Фото - ФК Шахтер
По окончании первой части сезона полузащитник Марлос покинул «Шахтер». Пресс-служба клуба решила вспомнить самые яркие моменты игрока в футболке «горняков».
За 287 матчей натурализованный украинец забил 74 мячей. «Шахтер» опубликовал видео каждого из них.
Ранее экс-партнер Марлоса по сборной Руслан Малиновский отметил, что он сделал многое для отечественного футбола.