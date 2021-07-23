«Эвертон» продал бывшего игрока «Шахтера» в арабский клуб
«Шахтер» отдал полузащитника в аренду в «Сьон»
Сиприано отправился в Швейцарию
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано отправился в Швейцарию.
Ближайший сезон хавбек проведет в аренде в «Сьоне», сообщает UOL. Также швейцарский клуб может выкупить игрока по окончанию сезона.
На бразильца также претендовал «Амьен» и клуб из ОАЭ.
«Сьон» в прошлом сезоне боролся за выживание и остался в Высшей лиге Швейцарии.
Маркиньос в прошлом сезоне провел 8 матчей за «Шахтер».
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