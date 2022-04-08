«Шахтер» встретится с «Олимпиакосом» в благотворительном матче
«Шахтер» отдал в аренду в «Цюрих» украинского форварда
Вьюнник будет выступать в Швейцарии на правах аренды
08 апреля 23:57
Богдан Вьюнник / Фото: Футбол 24
Форвард «Шахтера» Богдан Вьюнник стал игроком швейцарского «Цюриха», сообщает пресс-служба «горняков».
19-летний Вьюнник подписал арендное соглашение с «Цюрихом» до лета 2022-го года.
Первую часть сезона Вьюнник провел в Мариуполе.
Напомним, «Шахтер» проведет товарищеский матч с «Олимпиакосом».