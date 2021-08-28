Соломон: «Монако» физически сильнее, но мы лучше технически»
«Шахтер» отказал «Аталанте» в трансфере Соломона
«Горняки» хотят за своего хавбека не менее 30 млн евро
Манор Соломон / Фото - footboom«Аталанта» заинтересована в услугах донецкого «Шахтера» Манору Соломону. Об этом в Twitter сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
Клуб из Бергамо предложил 20 млн евро за 22-летнего футболиста сборной Израиля.
Однако, донецкий клуб отклонил это предложение. Вице-чемпион Украины намерен получить за игрока не менее 30 млн евро.
Действующее соглашение Соломона истекает в 2023 году. В минувшем сезоне Манор сыграл за «Шахтер» 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и оформил 1 ассист. В текущем сезоне на его счету 7 матчей, 1 гол и 2 результативные передачи.
Напомним, ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако» (2:2) посетили 26 697 зрителей.
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