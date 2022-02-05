«Шахтер» отказал «Базелю» в аренде Сикана из-за желания швейцарского клуба получить право выкупа

Даниил Сикан / Фото - Ганза Росток

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан раскрыл подробности своей аренды в «Ганзу».

Появился вариант с «Ганзой». Отличный вариант для игровой практики, несмотря на Вторую Бундеслигу. Это отличная команда с сумасшедшими болельщиками.

Конечно, впечатлил стадион. Примечательно, что тут же на территории стадиона и база, она внутри. Все тренировочные поля рядом, и я тоже тут буду жить. Буду играть под номером 26.