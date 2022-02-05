Сикан заявил о намерении попросить у «Шахтера» трансфер
«Шахтер» отказал «Базелю» в аренде Сикана из-за желания швейцарского клуба получить право выкупа
Форвард раскрыл детали событий, приведших к его аренде в «Ганзу»
05 февраля 19:49
Даниил Сикан / Фото - Ганза Росток
Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан раскрыл подробности своей аренды в «Ганзу».
Сначала у меня было предложение о переходе от швейцарского «Базеля». Однако донецкий клуб отказался от этого варианта, поскольку швейцарцы хотели получить право выкупа моего трансфера, но «горняки» отказали.
Появился вариант с «Ганзой». Отличный вариант для игровой практики, несмотря на Вторую Бундеслигу. Это отличная команда с сумасшедшими болельщиками.
Конечно, впечатлил стадион. Примечательно, что тут же на территории стадиона и база, она внутри. Все тренировочные поля рядом, и я тоже тут буду жить. Буду играть под номером 26.
Также Сикан заявил о намерении попросить у «Шахтера» полноценный трансфер.
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