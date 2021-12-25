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«Шахтер» отказал клубу АПЛ в покупке Мудрика

Полузащитник останется в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
16:33
«Шахтер» отказал клубу АПЛ в покупке Мудрика
Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» не отпустил полузащитника Михаила Мудрика в АПЛ.

Агент сообщил, что «Брентфорд» предложил за 20-летнего игрока 12 млн евро плюс бонусы. Однако «Шахтер» не отпустил игрока.

«Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

«Брентфорд» сделал предложение «Шахтеру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы».


Мудрик в этом сезоне стал ключевым игроком «горняков».

Также его дважды подряд признавали игроком месяца в команде.

Источник: ua.tribuna.com Андрей Усмонов
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