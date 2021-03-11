«Шахтер» отклонил два предложения по Трубину из Италии

Анатолий Трубин / Фото: shakhtar.com

Ассистент директора «Шахтера» Карло Николини сообщил tuttomercatoweb.com, что клуб отклонил два предложения от итальянских клубов по Анатолию Трубину.

Вы бы удивились, если бы на Трубина нацелился «Милан»?

«Меня бы это не удивило, потому что по Трубину мы уже получили предложения не только от итальянских команд. Два поступило от итальянских клубов, но это не «Милан». Мы их отклонили, потому что предлагали даже не половину того, сколько может стоить Трубин, как мы думаем. Трубина можно оценить, учитывая, что это очень молодой вратарь с опытом игры в ЛЧ и ЛЕ, в чемпионате на высоком уровне, а также игрок сборной».

Сообщалось, что Трубин интересен «Интеру».

Сам вратарь пока не думает об уходе.