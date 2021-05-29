«Шахтер» откроет клубный магазин на НСК «Олимпийский»

Открытие планирую уже в следующем сезоне

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» запланировал открыть клубный магазин в Киеве.

При этом, находиться он будет на НСК «Олимпийский». Об этом сообщил пресс-службе клуба генеральный директор Сергей Палкин.

«В следующем сезоне мы откроем клубный магазин в Киеве, где очень большое внимание будет уделено Puma, по сути 70–80 процентов внимания будет сосредоточено именно на них. Надеюсь, будет интересный магазин с интересным дизайном, думаю, его посещение болельщиками станет для них сюрпризом».

Уже можно рассказать, когда и где будет открыт клубный магазин?

«Мы планируем открыть его на «Олимпийском». Когда? Надеемся, в этом году. Если все будет в порядке, то в этом году откроем магазин».

Отметим, что домашние матчи на НСК «Олимпийский» проводит и «Динамо».

Также Палкин анонсирует громкие приобретения летом.