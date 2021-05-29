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«Шахтер» откроет клубный магазин на НСК «Олимпийский»
Открытие планирую уже в следующем сезоне
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» запланировал открыть клубный магазин в Киеве.
При этом, находиться он будет на НСК «Олимпийский». Об этом сообщил пресс-службе клуба генеральный директор Сергей Палкин.
«В следующем сезоне мы откроем клубный магазин в Киеве, где очень большое внимание будет уделено Puma, по сути 70–80 процентов внимания будет сосредоточено именно на них. Надеюсь, будет интересный магазин с интересным дизайном, думаю, его посещение болельщиками станет для них сюрпризом».
Уже можно рассказать, когда и где будет открыт клубный магазин?
«Мы планируем открыть его на «Олимпийском». Когда? Надеемся, в этом году. Если все будет в порядке, то в этом году откроем магазин».
Отметим, что домашние матчи на НСК «Олимпийский» проводит и «Динамо».
Также Палкин анонсирует громкие приобретения летом.
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