Полузащитник «Марселя» летом отказал «Динамо» и «Шахтеру»
«Шахтер» открывает в Киеве футбольную школу для детей
Первое занятие будет бесплатным
Фото: ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» откроет в Киеве футбольную школу для детей, сообщает пресс-служба «горняков».
Школа начнет работу в начале октября, она будет доступна для детей 7-12 лет. Записаться могут все желающие независимо от пола. Ученики школы получат приоритетное право отбора в академию донецкой команды.
Первое занятие будет бесплатным.
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Шахтер» уступает «Динамо» 3 очка.
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