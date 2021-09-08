«Шахтер» отправил воспитанника в аренду в российскую команду

Ранее «горняки» отправили в том же направлении еще одного игрока

Станислав Библик / фото - ФК Акрон

Российский клуб из второго местного дивизиона «Акрон» взял в аренду воспитанника донецкого «Шахтера» Станислава Библика.

Форвард проведет в клубе из Тольятти один сезон и будет выступать там под 28 номером.

За основную команду «горняков» Библик так и не был заигран, но за дубль «Шахтера» отыграл 21 матч, где забил 11 голов.

Нападающий все же успел дебютировать в УПЛ, но не за донецкий клуб, а за «Мариуполь», где провел три игры.

Ранее тот же «Акрон» арендовал у «Шахтера» другого игрока – защитника Даниила Сагуткина.

Напомним, экс-игрок «Шахтера» признался, что не был счастлив в английском гранде.