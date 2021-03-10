В «Шахтере» опровергли, что Аллегри может возглавить команду
«Шахтер» отправился на матч с «Ромой» без лидера центра поля
Степаненко не полетел в Рим
Тарас Степаненко / Фото: ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» отправился на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы» в составе 23 футболистов, сообщает пресс-служба «горняков».
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь
Полузащитники: Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка
Нападающие: Мораес, Вьюнник
С командой не полетели Тарас Степаненко, Давит Хочолава и Маркиньос Сиприано.
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