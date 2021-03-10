«Шахтер» отправился на матч с «Ромой» без лидера центра поля

Тарас Степаненко / Фото: ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» отправился на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы» в составе 23 футболистов, сообщает пресс-служба «горняков».

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь

Полузащитники: Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка

Нападающие: Мораес, Вьюнник

С командой не полетели Тарас Степаненко, Давит Хочолава и Маркиньос Сиприано.

Матч «Рома» – «Шахтер» начнется 11-го марта в 22:00.