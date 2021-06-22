Ярмоленко прокомментировал слухи о переходе в «Шахтер»
«Шахтер» отправился на сбор в Австрию
Запланировано четыре контрольных матча
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» сегодня, 22 июня, отправился на учебно-тренировочный сбор в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В Хольвегене «горняки» проведут четыре контрольных поединка.
30 июня, 18:00. «Шахтер» – «Санкт-Йоханн» (Санкт-Иоганн-ин-Тироль, Австрия)
4 июля, 18:00. «Шахтер» – «Ракув» (Ченстохова, Польша)
5 июля, 18:00. «Шахтер» – «Тюркгюджю» (Мюнхен, Германия)
9 июля, 19:00. «Шахтер» – «Шальке» (Гельзенкирхен, Германия)
Ранее новичок команды Педриньо поделился впечатлениями от работы под руководством Роберто Де Дзерби.
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