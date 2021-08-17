«Шахтер» переиграл на выезде «Монако» и увеличил шансы на выход в группу ЛЧ
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Монако» на своем поле уступил «Шахтеру».
«Горнякам» уже в середине первого тайма удалось открыть счет. Забил Педриньо. Хозяев это не сломило, и еще до перерыва команда могла несколько раз поразить ворота. Однако Трубин остался «сухим».
«Монегаски» превзошли украинский клуб по общему количеству ударов. Но «горняки» были точнее. Самый опасный момент был у Боадю. Но голландец попал в штангу.
Ответный матч состоится в среду, 25 августа, в Харькове.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф, первый матч
«Монако» – «Шахтер» 0:1
Гол: Педриньо, 19
«Монако»: Маецки, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Диатта, 67), Головин (Диоп, 60), Тчуамени, Фофана (Жан Лукас, 45), Бен-Йеддер (Боадю, 67), Фолланд.
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Соломон (Коноплянка, 66), Майкон (Степаненко, 74), Педриньо (Алан Патрик, 46), Маркос Антонио, Тете (Марлос, 89), Траоре (Сикан, 90).Предупреждения: Степаненко, Алан Патрик
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