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«Шахтер» переиграл на выезде «Монако» и увеличил шансы на выход в группу ЛЧ

Единственный мяч забил Педриньо
Футбол Лига чемпионов UEFA
17 августа 23:50
«Шахтер» переиграл на выезде «Монако» и увеличил шансы на выход в группу ЛЧ
Фото - ФК Шахтер

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Монако» на своем поле уступил «Шахтеру».

«Горнякам» уже в середине первого тайма удалось открыть счет. Забил Педриньо. Хозяев это не сломило, и еще до перерыва команда могла несколько раз поразить ворота. Однако Трубин остался «сухим».

«Монегаски» превзошли украинский клуб по общему количеству ударов. Но «горняки» были точнее. Самый опасный момент был у Боадю. Но голландец попал в штангу.

Ответный матч состоится в среду, 25 августа, в Харькове.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф, первый матч

«Монако» – «Шахтер» 0:1

Гол: Педриньо, 19

«Монако»: Маецки, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Диатта, 67), Головин (Диоп, 60), Тчуамени, Фофана (Жан Лукас, 45), Бен-Йеддер (Боадю, 67), Фолланд.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Соломон (Коноплянка, 66), Майкон (Степаненко, 74), Педриньо (Алан Патрик, 46), Маркос Антонио, Тете (Марлос, 89), Траоре (Сикан, 90).

Предупреждения: Степаненко, Алан Патрик
Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Монако

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