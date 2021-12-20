«Шахтер» покинул директор селекции Боту

Он работал в команде с 2018 года

Фото: ФК Шахтер

Директор селекции «Шахтера» Жозе Боту покинул команду.

В контракте португальца с «горняками» была клаусула, которую активировал греческий ПАОК. Там он и продолжит свою работу.

Боту возглавлял селекционную службу «Шахтера» с 2018-го года. До этого он работал на такой же должности в «Бенфике».

При участии Боту «Шахтер» приобрел полузащитников Тете, Педриньо и защитника Витао, а также других игроков.