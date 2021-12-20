Лидер «Металлиста» оценил возможность перехода в «Шахтер»
«Шахтер» покинул директор селекции Боту
Он работал в команде с 2018 года
20 декабря 18:10
Фото: ФК Шахтер
Директор селекции «Шахтера» Жозе Боту покинул команду.
В контракте португальца с «горняками» была клаусула, которую активировал греческий ПАОК. Там он и продолжит свою работу.
Боту возглавлял селекционную службу «Шахтера» с 2018-го года. До этого он работал на такой же должности в «Бенфике».
При участии Боту «Шахтер» приобрел полузащитников Тете, Педриньо и защитника Витао, а также других игроков.
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