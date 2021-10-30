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«Шахтер» получил точную копию Кубка UEFA

«Горняки» выиграли трофей в 2009-м году
Футбол Украинская Премьер-лига
30 октября 12:27
«Шахтер» получил точную копию Кубка UEFA
Фото: УНИАН

В расположение донецкого «Шахтера» прибыла точная копия кубка UEFA. Об этом сообщает в Instagram донецкого клуба.

В «Шахтере» осталось 2 человека, которые были в составе команды в 2009-м году, когда дончане выиграли трофей – вратарь Андрей Пятов и нынешний директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна.

В финальном матче «Шахтер» переиграл «Вердер» (2:1).

Сегодня «Шахтер» сыграет с «Десной» в 13-м туре УПЛ. Прогноз на матч «Шахтер» – «Десна».

Петр Приходько
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