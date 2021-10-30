Витао, Корниенко и Алан Патрик не попали в заявку «Шахтера» на игру с «Десной»
«Шахтер» получил точную копию Кубка UEFA
«Горняки» выиграли трофей в 2009-м году
30 октября 12:27
Фото: УНИАН
В расположение донецкого «Шахтера» прибыла точная копия кубка UEFA. Об этом сообщает в Instagram донецкого клуба.
В «Шахтере» осталось 2 человека, которые были в составе команды в 2009-м году, когда дончане выиграли трофей – вратарь Андрей Пятов и нынешний директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна.
В финальном матче «Шахтер» переиграл «Вердер» (2:1).
Сегодня «Шахтер» сыграет с «Десной» в 13-м туре УПЛ. Прогноз на матч «Шахтер» – «Десна».
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