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«Шахтер» предложил 10 миллионов евро за Марлона

«Горняки» хотят усилить защиту
Футбол Украинская Премьер-лига
21:11
«Шахтер» предложил 10 миллионов евро за Марлона
Фото: Sport Mediaset

«Шахтер» сделал предложение «Сассуоло» по защитнику Марлону Сантосу.

«Горняки» предлагают 10 миллионов евро за 26-летнего бразильца. Переговоры между клубами начались, сообщает Gazzetta di Modena.

«Сассуоло» ранее запрашивал 15 миллионов евро за футболиста. Защитника хочет видеть в команде Роберто Де Дзерби.

Также «Шахтеру» интересны еще несколько игроков «Сассуоло».

 

Андрей Усмонов
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Сассуоло Шахтер Донецк

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