Хавбек «Сассуоло»: «Де Дзерби заслуживает того, чтобы стать лучшим тренером»
«Шахтер» предложил 10 миллионов евро за Марлона
«Горняки» хотят усилить защиту
Фото: Sport Mediaset
«Шахтер» сделал предложение «Сассуоло» по защитнику Марлону Сантосу.
«Горняки» предлагают 10 миллионов евро за 26-летнего бразильца. Переговоры между клубами начались, сообщает Gazzetta di Modena.
«Сассуоло» ранее запрашивал 15 миллионов евро за футболиста. Защитника хочет видеть в команде Роберто Де Дзерби.
Также «Шахтеру» интересны еще несколько игроков «Сассуоло».
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