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«Шахтер» предложил Марлосу новый контракт. Сообщалось, что игрок может завершить карьеру

Ситуация вокруг украинского бразильца набирает обороты
Футбол Украинская Премьер-лига
14:46
«Шахтер» предложил Марлосу новый контракт. Сообщалось, что игрок может завершить карьеру
Марлос / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Марлос может остаться в клубе по окончании года. Футболисту предложили новый контракт.

Текущее соглашение украинского бразильца с «горняками» действует до 31 декабря 2021 года. 33-летний игрок взял время на размышления о возможности его продления.

Вопреки сообщениям в бразильской прессе, Марлос не намерен завершать карьеру и, вероятнее всего, примет предложение «Шахтера». Но условия контракта будут пересмотрены в сторону понижения. Ныне хавбек входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков «горняков».

Ранее главный тренер команды Роберто Де Дзерби выразил надежду, что футболист продлит соглашение.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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