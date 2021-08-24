«Шахтер» прибыл в Харьков на решающий матч с «Монако»

Украинский и французский клубы определят, кто выступит в групповом этапе ЛЧ

Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» прибыл в Харьков. Именно там состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако».

В понедельник, 23 августа, команда прошла тестирование на коронавирус и провела тренировку. После ужина – отправилась в аэропорт и в 21:00 вылетела на игру.

24 августа состоится регламентированная пресс-конференция с участием главного тренера Роберто Де Дзерби и голкипера Андрея Пятова. В 17:30 начнется открытое занятие на ОСК «Металлист».

Ранее директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна отметил, что в матче с «Монако» «Шахтер» ждет финал.