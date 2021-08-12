Белик рассказал, что следует изменить в игре «Шахтера» перед «Монако»
«Шахтер» привился второй дозой вакцины от коронавируса
Первый этап процедуры «горняки» прошли три недели назад
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Первый этап процедуры футболисты и персонал клуба прошли 21 июля.
Нападающий Лассина Траоре рассказал о необходимости такого шага.
Считаю, вакцинация важна. Вирус принес много проблем в последние годы. Если есть возможность привиться, думаю, это хорошо. И это путь к тому, чтобы с распространением вируса было покончено. Для нас как футболистов вакцинироваться важно: мы сможем рассчитывать на весь свой состав в течение сезона, что самое главное.
Ранее Евгений Коноплянка высказался о первом выходе на поле с марта.
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