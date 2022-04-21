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«Шахтер» продал бразильского нападающего в «Зальцбург»

Контракт с Фернандо подписан на пять лет
Футбол В Европе
17:59
«Шахтер» продал бразильского нападающего в «Зальцбург»
Фернандо / Фото: redbullsalzburg
Форвард донецкого ФК «Шахтер» Фернандо этим летом станет игроком австрийского «Зальцбурга». 

К новому клубу бразилец присоединится первого июля. Нападающий согласовал контракт на пять лет – до лета 2027-го года. 

Сумма трансфера не сообщается, но по неофициальной информации австрийцы заплатят за форварда шесть миллионов евро. Отметим, что Фернандо приступит к тренировкам с новой командой сейчас, но играть в официальных матчах сможет только со следующего сезона. 



Фернандо выступал за «Шахтер» с 2018 года. За донецкий клуб он суммарно провел 69 матчей и забил 12 мячей, дважды став с «горняками» чемпионом Украины.

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Фернандо Шахтер Донецк

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