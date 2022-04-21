«Шахтер» продал бразильского нападающего в «Зальцбург»

Контракт с Фернандо подписан на пять лет

Фернандо / Фото: redbullsalzburg

Форвард донецкого ФК «Шахтер»этим летом станет игроком австрийского «Зальцбурга».К новому клубу бразилец присоединится первого июля. Нападающий согласовал контракт на пять лет – до лета 2027-го года.Сумма трансфера не сообщается, но по неофициальной информации австрийцы заплатят за форварда шесть миллионов евро. Отметим, чтоприступит к тренировкам с новой командой сейчас, но играть в официальных матчах сможет только со следующего сезона.

OFFIZIELL: #Fernando dos Santos Pedro wechselt von Shakhtar Donetsk zu uns und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Servus in Salzburg, Fernando! #WirSindZukunft — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 21, 2022

Фернандо выступал за «Шахтер» с 2018 года. За донецкий клуб он суммарно провел 69 матчей и забил 12 мячей, дважды став с «горняками» чемпионом Украины.