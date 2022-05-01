«Шахтер» продаст Нереса дороже, чем покупал 3 месяца назад

Бразилец так и не сыграл за «горняков» в официальном матче

Давид Нерес / Фото: Twitter

«Шахтер» договорился с «Бенфикой» о трансфере бразильского вингера Давида Нереса, сообщает O Jogo.

По информации источника, «Шахтер» выручит за продажу Нереса больше, чем заплатил «Аяксу» за игрока этой зимой. Конкретная сумма не называется, но переход Нереса в январе обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро. Известно, что Нерес подпишет контракт с «Бенфикой» до 2027-го года.

Нерес так и не сыграл за донецкую команду в официальном матче из-за войны, которую рашисты начали на территории Украины.

Напомним, «Шахтер» досрочно завершил сезон УПЛ на первом месте, но чемпионские медали не получит.