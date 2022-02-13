Бондаренко рассказал, по какому показателю Судаков является лучшим в «Шахтере»
«Шахтер» продлил контракты с двумя потенциальными звездами украинского футбола
Мудрик и Судаков подписали новые соглашения с клубом
13 февраля 14:32
Фото: пресс-служба Шахтера
Полузащитники «Шахтера» Михаил Мудрик и Георгий Судаков продлили контракты с донецким клубом, сообщает пресс-служба «горняков».
Оба футболиста подписали соглашения до 2026-го года.
21-летний Мудрик выступает в «Шахтере» с 2016-го года, а 19-летний Судаков – с 2017-го.
Всего Мудрик провел в «Шахтере» 25 матчей, забил 2 мяча и сделал 6 голевых передач. У Судакова 28 матчей, 5 голов и 1 ассист.
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Шахтер» лидирует.
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