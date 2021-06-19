«Шахтер» продолжает переговоры по защитнику «Сассуоло»

Де Дзерби хочет видеть в команде Марлона

Фото: Sky Sport italia

«Шахтер» продолжает переговоры с «Сассуоло» по защитнику Марлону Сантосу.

Стороны не могут согласовать сумму трансфера. За игрока просят 15 миллионов евро, тогда как «Шахтер» готов заплатить 10 миллионов, сообщает Calcio De Modena.

Отмечается, что по другим игрокам итальянцев «горняки» переговоры не ведут. Марлона в «Шахтере» хочет видеть Роберто Де Дзерби.

Накануне, «Шахтер» усилился форвардом «Аякса».