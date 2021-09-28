«Шахтер» проиграл «Интеру» в Молодежной лиге чемпионов UEFA

Это первое поражение дончан в текущем розыгрыше

Шахтер - Милан / фото - FunDay

Донецкий «Шахтер» потерпел поражение от миланского «Интера» в матче Молодежной лиги чемпионов UEFA. Поединок прошел на стадионе имени Банникова в Киеве и завершился со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече был забит в середине первого тайма. На 31-й минуте полузащитник миланцев Чезаре Казадеи с передачи Франко Карбони расписался в воротах Дениса Твардовского.

Молодежная Лига чемпионов UEFA. 2-й тур

Группа D

«Шахтер» (Донецк) – «Интер» (Милан) 0:1 (0:1)

Гол: Касадеи (31)

«Шахтер»: Твардовский – Булеза, Фарина, Козик, Капинус – Гулько – Векленко (Пушкарев 85), Сигеев, Лосенко (Бако 83), Глущенко – Гончарук (Погорелый 83).

Предупреждения: Глущенко (64), Фонтанароса (19), Карбони (47), Сангальи (58), Пескетола 80

По итогам матча, «Шахтер» (3 балла) в группе оказывается на втором месте, пропуская вперед «Интер» (4). Следующий матч дончан против «Реала» состоится 19 октября.

Напомним, взрослая команда «горняков» также сыграет против миланского «Интера».

Прямая трансляция матча «Шахтер» – «Интер» будет проведена на cтриминговой платформе MEGOGO на канале «Megogo Футбол 1». Начало – в 19:45.

В свою очередь, XSPORT.ua также будет следить за матчем «Шахтер» – «Интер» и проведет для вас текстовую трансляцию этого поединка.

Напомним, Де Дзерби также высказался о предстоящем матче.