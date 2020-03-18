«Шахтер» проиграл «Роме» и во втором матче и покинул Лигу Европы

Стараний «горняков» оказалось недостаточно

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл в Киеве «Роме».

Матч начался ожидаемо с атак «горняков», но все эти атаки выглядели не опасными. «Рома» выбрала выжидательную тактику, но раз Майораль едва не вышел на Трубина, впрочем, вратарь оказался быстрее.

Во втором тайме уже «Рома» включила скорости и быстро открыла счет. Майороль подкараулил ошибку Кривцова и легко отправил мяч в пустой угол. За 10 минут «Шахтеру» удалось сравнял счет. Патрик выиграл борьбу на втором этаже и скинул мяч на Мораеса, который вколотил мяч в ворота. «Шахтер» чуть воодушевился, но ненадолго. Еще одна атака «Ромы» также завершилась взятием ворот. Витао оставил Кривцова одного против двоих игроков «Ромы» и Майораль спокойно отправил мяч в ворота. Был момент у Марлоса, но на высоте оказался Лопес.

«Рома» довела игру до победы и вышла в 1/4 финала Лиги Европы. «Шахтер» покинул турнир.

Лига Европы. 1/8 финала:

«Шахтер» – «Рома» 1:2

Голы: Мораес, 59, - Майораль, 49, 69

«Шахтер»: Трубин, Додо (Болбат, 82), Витао, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик (Коноплянка, 60), Майкон, Тете (Марлос, 60), Маркос Антонио, Соломон (Судаков, 77), Мораес (Дентиньо, 76).

«Рома»: Лопес, Спинаццола (Калафьори, 58), Кумбула, Рожер (Манчини, 46), Карсдорп (Бруно Перес, 58), Вильяр, Кристанте, Педро (Эль-Шаарави, 75), Диавара (Пеллегрини, 59), Карлес Перес, Майораль

Предупреждения: Антонио, Патрик - Ибаньес, Карсдопр