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«Шахтер» пропустил от экс-игрока «Динамо», но забил четыре мяча после 77-й минуты

«Горняки» выиграли первый матч на сборах
Футбол Украинская Премьер-лига
17:22
«Шахтер» пропустил от экс-игрока «Динамо», но забил четыре мяча после 77-й минуты
Фото - ФК Шахтер

В первом контрольном матче на турецком сборе «Шахтер» переиграл «Вольфсберг».

Первый тайм остался за австрийским коллективом. После подачу в штрафную и сэйва Трубина лучше всех сориентировался в ситуации бывший защитник «Динамо» Лука Лочошвили.

«Горняки» уступали до 77-й минуты. Но забили сразу четырежды. Отличились Судаков и Тете. Дубль оформил Мораес. Новичок Винисиус Тобиас оформил ассист и поучаствовал в одном из голов.

Следующими соперниками «Шахтера» станут одноклубники из Солигорска. Матч состоится 28 января.

Контрольный матч

«Вольфсберг» – «Шахтер» 1:4

Голы: Лочошвили, 37 – Судаков, 77, Мораес, 80, Тете 88, Мораес, 90

«Шахтер» (первый тайм): Трубин, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Нерес, Мудрик, Патрик, Матвиенко, Исмаили, Педриньо.

«Шахтер» (второй тайм): Пятов, Винисиус Тобиас, Витао, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Судаков, Фернандо, Мораес.

Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Вольфсберг

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