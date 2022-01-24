«Шахтер» пропустил от экс-игрока «Динамо», но забил четыре мяча после 77-й минуты
В первом контрольном матче на турецком сборе «Шахтер» переиграл «Вольфсберг».
Первый тайм остался за австрийским коллективом. После подачу в штрафную и сэйва Трубина лучше всех сориентировался в ситуации бывший защитник «Динамо» Лука Лочошвили.
«Горняки» уступали до 77-й минуты. Но забили сразу четырежды. Отличились Судаков и Тете. Дубль оформил Мораес. Новичок Винисиус Тобиас оформил ассист и поучаствовал в одном из голов.
Следующими соперниками «Шахтера» станут одноклубники из Солигорска. Матч состоится 28 января.
Контрольный матч
«Вольфсберг» – «Шахтер» 1:4
Голы: Лочошвили, 37 – Судаков, 77, Мораес, 80, Тете 88, Мораес, 90
«Шахтер» (первый тайм): Трубин, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Нерес, Мудрик, Патрик, Матвиенко, Исмаили, Педриньо.
«Шахтер» (второй тайм): Пятов, Винисиус Тобиас, Витао, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Судаков, Фернандо, Мораес.
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