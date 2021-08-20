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«Шахтер» против игроков «Динамо» и битва за первое место. Прогноз на матчи 5-го тура УПЛ

«Десну» ждет первый сложный экзамен
Футбол Украинская Премьер-лига
20 августа 10:00
«Шахтер» против игроков «Динамо» и битва за первое место. Прогноз на матчи 5-го тура УПЛ Превью
Николай Шапаренко / Фото: ФК Динамо

5-й тур чемпионата Украины будет насыщен интересными матчами: здесь вам и мотивированный «Черноморец» против «Шахтера», и встреча двух первых команд чемпионата, и очные матчи аутсайдеров.

«Ворскла» – «Металлист-1925» (20 августа, 19:30)

Полтавский клуб освободился от еврокубков и уже показал неплохой старт в УПЛ – команда Юрия Максимова пока не проигрывала. Но «Металлист-1925» уже продемонстрировал, что не будет отбывать номер в УПЛ, успев добыть 2 победы в элите. «Ворскла» является небольшим фаворитом, но полтавчанам добыть 3 очка будет непросто. Все же склоняемся к боевой ничьей.

Прогноз: ничья с минимальным количеством голов.

«Верес» – «Минай» (21 августа, 17:00)

Встреча двух потенциальных борцов за выживание, хотя «Минай», который многие отправляли на последнее место перед стартом чемпионата, удивил и уже смог набрать 4 очка. Действующему чемпиону Первой лиги «Вересу» УПЛ пока дается тяжело, но на номинально домашнем стадионе в Луцке подопечные Вирта пока непобедимы. Стоит ждать первой победы от «Вереса» в текущем сезоне УПЛ, этому способствует и фактор своего поля, и не слишком высокий уровень соперника.

Прогноз: минимальная победа «Вереса».

«Днепр-1» – «Рух» (21 августа, 19:30)

С начала чемпионата мы увидели, что «Днепр-1» будет претендовать на еврокубки – игра команды Йовичевича это подтверждает. И в матче против «Руха» «Днепр-1» автоматически определяется как фаворит встречи, еще и домашняя игра. В прошлом туре днепряне уступили прямому конкуренту в борьбе за еврокубки – «Десне». Настало время реабилитироваться, тем более, соперник для этого у команды подходящий.

Прогноз: Победа «Днепра-1» с разницей в два мяча.

«Черноморец» – «Шахтер» (21 августа, 19:30)

Матч с явным фаворитом, тем не менее, обещает быть интересным и интригующим из-за нескольких факторов. Во-первых, «Шахтер» сейчас больше думает об ответном матче с «Монако» в ЛЧ. Во-вторых, «Черноморец» будет крайне мотивирован, ведь основная обойма одесской команды сейчас – это арендованные у «Динамо» футболисты. Этот момент точно подольет масла в огонь. К тому же, «Черноморец» уже добыл дебютную победу в УПЛ в прошлом туре над «Мариуполем» (3:2), что точно добавило хорошего настроения одесской команде. «Шахтеру» точно будет непросто.

Прогноз: «Черноморец» отберет очки у «горняков».

«Мариуполь» – «Заря» (22 августа, 17:00)

И «Мариуполь», и «Заря» сейчас находятся не в лучшем психологическом состоянии: команда Маркевича откровенно плохо начала чемпионат (лишь 1 очко в 4 матчах), а подопечные Виктора Скрипника практически вылетели з Лиги Европы, и в целом их игра на старте не так уверенна, как в прошлом сезоне. Матч будет принципиальным для каждой из команд, хоть «Мариуполь» и «Заря» решают в УПЛ разные задачи. На пользу хозяевам то, что «Заря» будет иметь гораздо меньше времени для подготовки, но победу «Мариуполь» (учитывая нынешнее функциональное состояние команды) вряд ли добудет.

Прогноз: ничья со счетом 1:1.

«Колос» – «Александрия» (22 августа, 19:30)

Пока и «Колос», и «Александрия» – команды-загадки нынешнего сезона, которые показывают примерно одинаковый уровень игры и крайне нестабильны в результатах (к примеру, «Александрия» переиграла «Зарю» и «Шахтер», но уступила «Минаю» и не сумела добыть победу в матче со «Львовом», «Колос» пока тоже штормит). Команды, от которых сложно что-то ожидать. Тем не менее, матч заряжен на ничью, сложно отдать преимущество одному из коллективов.

Прогноз: ничья с минимальным количеством голов.

«Динамо» – «Десна» (22 августа, 21:30)

Главный матч тура: сенсационная «Десна» с 12-ю очками после 4-х туров и действующий чемпион – «Динамо», который оступился лишь в последнем туре против «Ингульца». От этого матча мы ждем битвы за первое место. В случае победы «Динамо» именно киевляне возглавят таблицу, если же «Десна» сможет не проиграть или даже победить, то останется в лидерах. «Динамо» точно слишком злое после потери очков против «Ингульца» – заигрались киевляне в товарищеские матчи и докатились до потери очков в УПЛ в простой ситуации.

Прогноз: победа «Динамо» в два мяча.

«Львов» – «Ингулец» (23 августа, 19:30)

«Ингулец» был худшей командой УПЛ до 4-го тура, а затем сенсационно отобрал очки у «Динамо». У команды Лавриненко сейчас точно хорошее настроение. Тем не менее, этот матч – типичная заруба двух аутсайдеров УПЛ. Голевой феерии ждать не стоит: небольшое количество моментов и голов.

Прогноз: ничья 1:1.

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк Десна

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