«Шахтер» интересуется бразильским форвардом «Атлетико Паранаэнсе»
«Шахтер» разгромил австрийский клуб в первой игре Де Дзерби
«Горняки» забили пять мячей
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» в первом контрольном матче разгромил австрийский клуб «Санкт-Йоханн».
«Горняки» забили пять безответных мячей. Отличился и новичок команды Траоре. Этот матч стал первым для команды под руководством Роберто Де Дзерби.
«Шахтер» – «Санкт-Йоханн» 5:0
Голы: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корниенко, 23, Дентиньо, 71
«Шахтер» (1-й тайм): Пузанков, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик, Траоре
«Шахтер» (2-й тайм): Гриценко, Конопля, Мампасси, Хочолава, Сиприано, Танковский, Маркос Антонио, Очеретько, Бондаренко, Соломон, Дентиньо.
Следующий матч команда проведет 4 июля против польского «Ракува».
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