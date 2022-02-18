«Реал» интересуется защитником «Шахтера»
«Шахтер» разгромил в спарринге «Астану»
Нерес отличился за «горняков»
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл «Астану».
Открыли счет «горняки» уже в начале встречи, а добили соперника в концовке. Один из голов забил Нерес.
Также отличились Мудрик и Тете.
Товарищеский матч:
«Шахтер» – «Астана» 3:0
Голы: Мудрик, 2, Тете, 89, Нерес, 90
«Шахтер»: Трубин (Пятов 46) - Тобиас, Витао, Матвиенко, Додо - Степаненко, Майкон - Тете, Судаков (Нерес 46), Мудрик - Мораес (Педриньо 70)
19 февраля «Шахтер» проведет еще одну товарищескую игру против «Риги».
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