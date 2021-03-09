Защитник «Ромы» вернулся в строй перед матчем с «Шахтером»
«Шахтер» сдал тесты на коронавирус перед игрой с «Ромой»
Результаты уже известны
Фото: Getty Images
Донецкий «Шахтер» в полном составе сдал тесты на коронавирус перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы», сообщает пресс-служба «горняков».
Результаты тестов уже известны – все они показали отрицательный результат, как у игроков, так и у работников клуба.
«Шахтер» сыграет с «Ромой» в Риме 11-го марта. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 18-го марта в Киеве.
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