«Шахтер» сдал тесты на коронавирус перед игрой с «Ромой»

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Донецкий «Шахтер» в полном составе сдал тесты на коронавирус перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы», сообщает пресс-служба «горняков».

Результаты тестов уже известны – все они показали отрицательный результат, как у игроков, так и у работников клуба.

«Шахтер» сыграет с «Ромой» в Риме 11-го марта. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 18-го марта в Киеве.