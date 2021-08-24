«Шахтер» сделал уже три предложения по Ризныку

Голкипер пока остается в «Ворскле»

Дмитрий Ризнык / Фото - FootBoom

Донецкий «Шахтер» не оставляет попыток подписать голкипера Дмитрия Ризныка. «Горняки» продолжают переговоры с «Ворсклой».

Сообщается, что представители «оранжево-черных» контактировали с полтавчанами еще зимой. За текущее лето клуб уже сделал второе предложение по трансферу.

Ранее «Шахтер» предлагал за Ризныка 3 миллиона евро. «Ворсклу» такая сумма не устроила. «Горняки» намерены подписать игрока в связи с травмой Анатолия Трубина. Однако нет задачи немедленно совершить трансфер.

Ранее сообщалось, что вратарь полтавчан может стать основным в сборной Украины.