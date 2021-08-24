Экс-хавбек «Шахтера» вернется в Бразилию, несмотря на желание остаться в Европе
«Шахтер» сделал уже три предложения по Ризныку
Голкипер пока остается в «Ворскле»
Дмитрий Ризнык / Фото - FootBoom
Донецкий «Шахтер» не оставляет попыток подписать голкипера Дмитрия Ризныка. «Горняки» продолжают переговоры с «Ворсклой».
Сообщается, что представители «оранжево-черных» контактировали с полтавчанами еще зимой. За текущее лето клуб уже сделал второе предложение по трансферу.
Ранее «Шахтер» предлагал за Ризныка 3 миллиона евро. «Ворсклу» такая сумма не устроила. «Горняки» намерены подписать игрока в связи с травмой Анатолия Трубина. Однако нет задачи немедленно совершить трансфер.
Ранее сообщалось, что вратарь полтавчан может стать основным в сборной Украины.
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